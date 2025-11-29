Suomalaismaalivahti Lukas Hradeckyn edustama AS Monaco otti lauantaina komean kotivoiton Ranskan jalkapalloliigassa, kun se kaatoi Paris Saint-Germainin 1–0.
Takumi Minamino viimeisteli toisella puoliajalla ottelun ainoan osuman Mestarien liigan hallitsevan voittajan verkkoon. Monaco pelasi ottelun lopun miehen alivoimalla Thilo Kehrerin katseltua punaista korttia 80. peliminuutilla.
Voitto päätti samalla Monacon kolmen ottelun tappioputken Ranskan pääsarjassa. Neljä tuoreinta Ranskan mestaruutta voittaneelle PSG:lle tappio oli toinen tämän kauden liigassa.
Polvivammastaan toipuneelle Hradeckylle ottelu oli toinen perättäinen Ranskan liigassa. Tällä viikolla hän oli tolppien välissä myös Monacon Mestarien liigan kamppailussa Pafosia vastaan.