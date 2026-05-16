Keski-Suomessa Jämsässä lopetettiin tänään karhu, jonka etujalkaan oli jäänyt kiinni pienpetopyyntiin tarkoitettu pyyntirauta, kertoo poliisi.

Karhu ei pystynyt käyttämään jalkaansa pyyntiraudan takia.

Eläinlääkäreiden arvion mukaan rauta aiheuttaa sellaista kipua ja kärsimystä, että eläin pitää lain mukaan lopettaa. Poliisi määräsi karhun lopetettavaksi ja pyysi karhun etsintään ja lopettamiseen apua Jämsän riistanhoitoyhdistykseltä.

Pyyntiraudan vuoksi poliisi on kirjannut rikosilmoituksen törkeästä metsästysrikoksesta.

Kettu joutui pulaan Tuusulassa

Tuusulassa puolestaan pelastuslaitos pelasti aamulla ketunpoikasen.

Pelastuslaitokselta tiedotettiin aamulla, että ketunpoikanen käytiin pelastamassa Etelä-Järvenpäässä vanhasta tyhjässä olevasta uima-altaasta.

Poikanen otettiin haavilla kiinni, ja se vapautettiin luontoon emon ja muiden poikasten seuraan.

Orava kiipelissä verkkoaidassa

Lahdessa pelastuslaitos kävi pelastamassa aamuilla oravan, joka oli jäänyt päästään kiinni omakotitalon verkkoaitaan.

Tämäkin yksilö onnistuttiin vapauttamaan takaisin luontoon.

Juttuun päivitetty tiedot ketun ja oravan pelastamisesta kello 18.05.