Monien tuttujen vesilintujen kannat ovat puoliutuneet viimeisen 40 vuoden aikana.

Useiden suomalaisten vesilintujen kannat ovat taantuneet merkittävästi viime vuosikymmenien aikana. Erityisen huonosti menee punasotkalla, jonka pesimäkanta Suomessa on taantunut vajaassa 40 vuodessa 97 prosenttia.



Jopa runsaslukuisemmilla vesilinnuilla suunta on ollut hälyttävä: nokikanan, tukkasotkan, jouhisorsan, lapasorsan ja haapanan kannat ovat kaikki taantuneet yli 60 prosenttia samassa ajassa.

Luonnonvarakeskuksen vesilintuseuranta vuosina 1986–2025: Punasotka -97 % Nokikana -78 % Tukkasotka -78 % Jouhisorsa -74 % Lapasorsa -69 % Haapana -61 %

Lintukantojen taantuminen johtuu pitkälti elinympäristöjen köyhtymisestä ja pirstoutumisesta. Taustalla on ihmisen toiminta.

– Ehkä merkittävin syy on tämä vesistöjen rehevöityminen. Se aiheuttaa umpeenkasvua kosteikoilla ja myös heikentää ravintotilannetta vesilinnuille, selittää Birdlife Suomen Juhani Kairamo.



Myös metsästyksellä on osansa.

Kun metsästyskausi alkaa Suomessa elokuun 20. päivä, lennähtää moni lintu häiriön vuoksi liikkeelle tavallista aikaisemmin, vaikka luontaisesti syysmuutto ajoittuisi myöhempään syksyyn.

Tätä tilannetta yritetään nyt parantaa Sotka-levähdysalueverkostolla, jota luotsaavat yhdessä Birdlife ja Suomen Metsästäjäliitto. Hankkeessa rauhoitetaan vesialueita metsästykseltä vapaaehtoisesti.