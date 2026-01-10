Popartisti Britney Spears julkaisi harvinaisen otoksen poikansa kanssa.

Poptähti Britney Spears, 44, on aktiivinen Instagramin käyttäjä. Spears julkaisee tiuhaan tahtiin tanssivideoita seuraajilleen.

Tällä viikolla hän julkaisi harvinaisen otoksen yhdessä nuorimman poikansa Jayden Jamesin, 19, kanssa. Kuvassa kaksikko hymyilee kameralle, ja Jayden näyttää napanneen otoksen peilin kauta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Spears vietti People-lehden mukaan joulun tänä vuonna nuorimman poikansa kanssa.