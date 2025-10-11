Koripallolegenda Paul Pierce, 47, pidätettiin epäiltynä rattijuopumuksesta. Poliisi löysi Piercen autostaan nukkumassa. Nyt unille tuli selitys.

Pierce nousi Boston Celticsin paidassa seuraikonin asemaan. Suurimmat saavutukset tulivat vuonna 2008, jolloin hän voitti NBA:n mestaruuden ja hänet valittiin pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi. Pierce valittiin urallaan kymmenen kertaa sarjan tähdistöön.

Pierce sai vuonna 2021 potkut ESPN:n asiantuntijan tehtävästä, kun hän oli julkaissut Instagramissa kuvia itsestään polttamassa marihuanaa. Nyt Pierce nousi jälleen otsikoihin. New York Post kertoo, että poliisi löysi Piercen nukkumassa autostaan keskellä liikennettä.

– Poliisit huomioivat, että hän olisi saattanut olla alkoholin vaikutuksen alaisena, joten he käynnistivät tutkinnan epäillystä rattijuopumuksesta, paikallispoliisi kertoi tiedotteessaan.

Koripallolegenda pidätettiin, mutta hänet päästettiin nopeasti pois sellistä. Pierce kirjoitti Threads -sosiaalisen median palvelussa, mistä oikein oli kyse.

– Mieti, että olet paikoillasi liikenteessä 45 minuuttia ja nukahdat. Otin tämän kuvan sin iltana, koska en ollut koskaan istunut niin kauaa paikoillaan. Olen vanha ja väsynyt ja nukahdin. Voin hyvin, kaikille kiitos rakkaudesta, Pierce kirjoitti päivityksessään.