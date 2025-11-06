Yhdysvalloissa selvitetään 10-vuotiaan lapsen mystistä katoamista. Tutkintaan liittyi mukaan hiljattain myös FBI.

Viimeisin havainto Gabrielle Terrelongesta tehtiin kesäkuussa. Virallinen katoamisilmoitus floridalaistytöstä tehtiin vasta lokakuussa, kun hänen äitinsä joutui pidätetyksi myymälävarkaudesta.

Ilmoituksen tekijä oli Gabriellen isä, joka ei kertomansa mukaan ole nähnyt lastaan sitten toukokuun.

Gabriellen äiti, 34-vuotias Passha Davis, ei sen sijaan ole suostunut kertomaan milloin hän on viimeksi nähnyt tyttärensä.

– Hän ei ole antanut mitään tietoa siitä, milloin hän viimeksi näki tytön, Davisin asianajaja vahvisti oikeudessa.

Davisia syytetään tällä hetkellä lapsen laiminlyönnistä.

Myös Yhdysvaltain liittovaltion poliisi, FBI, ryhtyi äskettäin tutkimaan tapausta. Tutkijoiden laatimassa raportissa todetaan Davisin olevan koditon ja kärsivän sekä mielenterveysongelmista että päihderiippuvuudesta.

Davisin takuut asetettiin toistaiseksi 100 000 dollariin. Viranomaiset jatkavat Terrelongen etsintöjä.