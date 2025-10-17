F1-legenda Michael Schumacherin kotitalossa sairaanhoitajan raiskauksesta epäilty mies on yhä viranomaisten tavoittamattomissa.

Tieto vuonna 2019 tapahtuneesta raiskausepäilystä tuli julki sveitsiläisen 24 heures -sivuston kautta vasta keskiviikkona, kun asia oli etenemässä oikeuteen. Rikosilmoitus raiskauksesta tehtiin vuonna 2022.

Miehen epäillään raiskanneen naisen, joka oli viety huonovointisena nukkumaan seurueen yhteisen illanvieton päätteeksi.

Kun hoitaja ei enää pysynyt pystyssä, kollegat auttoivat hänet henkilökunnalle yövuorojen ajaksi varattuun yksityishuoneeseen. Kilpa-autoilijan kerrotaan menneen paikalle ja raiskanneen tiedottomassa tilassa olleen naisen kahdesti.

Medialähteiden mukaan kyseessä oli F1-legenda Michael Schumacher pojan Mickin ystävä. Muun muassa lehdet The West Australian ja The Sun kertovat epäillyn olevan australialainen kilpakuljettaja Joey Mawson.

Joey Mawson (vas.) ja Mick Schumacher ajoivat yhdessä Formula 3 -sarjassa./All Over Press

29-vuotias Mawson kisasi GP3-sarjassa kaudella 2018. Hän ajoi useissa kilpa-autoluokissa Euroopassa vuoteen 2022 asti. Vuonna 2024 Mawson sai kolmen vuoden kilpailukiellon dopingrikkomuksesta käryttyään sydänlääke meldoniumista.

Sveitsin viranomaiset eivät toistaiseksi ole saaneet yhteyttä epäiltyyn. Australialla ja Sveitsillä on kuitenkin voimassa sopimus, joka mahdollistaa rikoksesta epäillyn luovuttamisen oikeudenkäyntiä varten. Südtirol Newsin mukaan Nyonin kaupungissa järjestettävää kuulemista on päätetty lykätä.

Puolustuksen mukaan epäillyllä ja raiskauksen uhrilla olivat suudelleet geneveläisessä yökerhossa. Kantajan mukaan väite ei pidä paikkaansa eikä osapuolten välillä ole koskaan ollut romanttisia kohtaamisia.

Mediatietojen mukaan epäillyn raiskauksen uhri on ollut tutkittavana myös Schumacherin perheen kiristysjutun yhteytessä. Tapauksessa tuomittiin helmikuussa 2025 kolme miestä, joiden todettiin kiristäneen Schumacherin perhettä. Miehet uhkasivat julkaista haltuunsa saamiaan valokuvia sairasvuoteella olevasta F1-legendasta.