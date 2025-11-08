Entinen NBA-koripalloilija Delonte West pidätettiin, kun hän oli tajuttomana ja päihtyneenä risteyksessä, TMZ raportoi.

Risteyksestä Virginiassa tajuttomana havaittu Delonte West oli ollut Fairfaxin piirikunnan poliisin mukaan niin päihtynyt, että 42-vuotias yhdysvaltalainen pidätettiin hänen oman turvallisuutensa vuoksi. Poliisi tarjosi entiselle koripalloiljalle kyytiä sairaalaan, mutta hän kieltäytyi.

Poliisi meni 3. marraskuuta paikalle ensihoidon kanssa saatuaan hälytyksen tajuttomana löydetystä miehestä, joka ei raportoidun mukaan olisi hengittänyt. Kun West löydettiin, hän hengitti.

Mies vapautettiin myöhemmin takuita vastaan. On epäselvää, nostetaanko tapauksessa syytettä.

West on kärsinyt mielenterveysongelmista, päihteiden käytöstä ja kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Hän on elänyt kadulla ja kerjännyt rahaa. Karuun jamaan ajautunut mies on pidätetty useisiin otteisiin 2010-luvun puolivälissä päättyneen uransa jälkeen.

West pelasi koripallon huippusarja NBA:ssa kahdeksan kautta ja tienasi 16 miljoonaa dollaria.