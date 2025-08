Linnanmäki sai kaksi uutta laitetta – Keikutin avautuu maanantaina

Linnanmäki saa tänä kesänä peräti kaksi uutta laitetta.

Molemmat Linnanmäen uudet laitteet on suunniteltu erityisesti perheille ja pienemmille huvittelijoille. Niihin pääsee ajelulle Pikkuhupi-rannekkeella, joka kattaa 17 perheen pienimmille sopivaa laitetta.

– Olemme iloisia siitä, että erityisesti perheille sopiva Pikkuhupi-ranneke on otettu niin hyvin vastaan tällä huvikaudella, kertoo Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä tiedotteessa.

Keikutin on mansikkakorimainen laite, joka keikkuu ja pyörii. Sen on valmistanut italialainen Zamperla, joka on toimittanut Linnanmäelle myös muita tuttuja perhelaitteita, kuten Rekkarallin, Hypyttimen ja Muksupuksun.

Toinen uutuuslaite Huristin avautui 9. heinäkuuta. Se vie matkustajat toribussiajelulle, jossa laite pyörii sekä myötä- että vastapäivään.

Molempien laitteiden kyytiin pääsevät yli 105 senttiä pitkät huvittelijat. Perheen pienemmät, 90–105-senttiset lapset, voivat nauttia kyydistä huoltajan seurassa.

Molemmat laitteet sijaitsevat Estradi-ohjelmalavan läheisyydessä.

Huristin vie matkustajat toribussiajelulle.Linnanmäki