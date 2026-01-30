Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ja hänet määrättiin välittömästi ajokieltoon.

Linja-auto törmäsi perjantaina kahteen lapseen Vähäheikkilän kaupunginosassa Turussa. Asiasta kertoi Lounais-Suomen poliisi.



Poliisin mukaan kaksi kouluikäistä tyttöä oli ylittämässä suojatietä Vähäheikkiläntien ja Uittamontien risteyksessä perjantaina iltapäivällä, kun linja-auto osui heihin. Lapset loukkaantuivat vain lievästi törmäyksessä.



Linja-auto oli poistunut paikalta tapahtuman jälkeen, mutta poliisi kertoi tavoittaneensa linja-auton kuljettajan. Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ja hänet määrättiin välittömästi ajokieltoon.



Poliisi kertoi tavoittaneensa lasten huoltajat, mutta ei tiedota asiasta enempää.