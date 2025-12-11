Iäkäs taksinkuljettaja ajoi suojatietä ylittäneen nuoren miehen päälle Turussa.

Vuoden 2024 marraskuussa nuori mies oli yöaikaan menossa kotia kohti, kun suojatiellä taksinkuljettaja ajoi häntä päin. Tilanne tallentui valvontakameralle.

Uhri jäi tuskaisena maahan makaamaan.

Taksinkuljettaja oli törmäyksen jälkeen pysäyttänyt auton ja mennyt uhrin luokse. Tässä vaiheessa taksinkuljettaja oli sanonut, että uhriin osui edellinen auto.

Myöhemmin oikeudessa kuljettaja kertoi, ettei havainnut jalankulkijaa suojatiellä, sillä tämä oli ollut ilmeisesti pilarin takana.

Uhri kertoi tapahtumapaikalle saapuneelle ambulanssin henkilökunnalle kuvanneensa törmäyshetkellä tyttöystävälleen videota, jossa näkyy häneen törmännyt auto.

Tässä vaiheessa taksikuski oli ilmeisesti mennyt poimimaan uhrin puhelimen. Taksikuski ei jäänyt odottelemaan poliiseja, vaan poistui paikalta.