Samaan aikaan, kun Washingtonissa neuvotellaan, Lähi-idässä tulee ruumiita.
Israelin iskut eteläiseen Libanoniin surmasivat tiistaina ainakin viisi ihmistä, kertoo Libanonin terveysministeriö.
Lisäksi noin 50 ihmisen kerrotaan haavoittuneen.
Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA kertoo, että Israel teki tiistaina iskuja noin 30 kohteeseen Etelä-Libanonissa.
Libanonilainen äärijärjestö Hizbollah puolestaan kertoo, että se hyökkäsi Israelin joukkoja vastaan eteläisessä Libanonissa alueilla, joita israelilaisjoukot miehittävät.
Taisteluja on käyty samaan aikaan, kun Israelin ja Libanonin edustajat käyvät neuvotteluja Yhdysvaltain välittäminä Washingtonissa.
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