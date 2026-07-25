Belgian viranomaiset syyttävät kanadalaisharjoittelijaa vakoilusta.
Belgian Casteaussa sijaitsevassa Naton stragisessa sotilasesikunnassa suoritettiin perjantaina poikkeuksellinen pidätys.
Kanadalainen harjoittelija pidätettiin vakoilusta epäiltynä.
Belgian viranomaisten mukaan häntä epäillään vakoilusta vieraan vallan hyväksi ja osallistumisesta rikollisjärjestön toimintaan.
Aiheesta kertovat muun muassa Euractiv sekä Politico.
Harjoittelijan kerrotaan olevan Kanadan kansalainen, jonka juuret ovat Kiinasta. Epäilty sai pidätysmääräyksen perjantaina ja päivää aiemmin viranomaiset ratsasivat hänen asuinsijansa sekä toimistonsa.
Belgian viranomaiset eivät ole kertoneet tarkemmin, mistä epäiltyä naista tarkemmin syytetään.