The Athletic kertoo järisyttävistä siirtohaluista jalkapallomaailman huipulta.
Amerikkalaismedian mukaan Valioliigan hallitseva mestari Arsenal tutkii mahdollisuutta solmia sopimus brassitähti Vinicius Juniorin kanssa, mikäli tämä ei tee jatkosopimusta Espanjan liigan jättiseuraan Real Madridiin.
Athletic korostaa, että kiinnostus on vielä alkutekijöissään, eikä siirtoliikkeen realisoitumisesta ole takeita.
Vinicius oli Brasilian kirkkaimpia tähtiä päättyneessä MM-turnauksessa. Hän iski neljä maalia joukkueen viidessä ottelussa. Sarjakaudella hän teki 22 maalia Real Madridille.
26-vuotiaalla taiturilla on vielä vuosi jäljellä nykyistä sopimusta Real Madridin kanssa.