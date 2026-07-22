Libanon ja Israel jatkavat neuvottelujaan ensi kuussa.
Libanonin ja Israelin välisiä neuvotteluita on määrä jatkaa elokuun alussa Italiassa, kertoo Italian ulkoministeri Antonio Tajani.
Viimeksi Israel ja Libanon neuvottelivat viime viikolla Roomassa. Osapuolet sopivat muun muassa panevansa täytäntöön suunnitelman Israelin asteittaisesta vetäytymisestä kahdelta niin kutsutulta pilottialueelta.
Libanonin pääministeri ja presidentti ovat aiemmin tänään vaatineet, että Israel vetäytyy kokonaan miehittämiltään alueilta Etelä-Libanonista.