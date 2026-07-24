Israel on ilmoittanut valmistelevansa laajaa operaatiota Länsirannalla.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on vannonut vastaavansa aamun väkivaltaisuuksiin. Israelilainen mies sai surmansa miehitetyllä Länsirannalla. Samoissa tapahtumissa kuoli myös neljä palestiinalaista.
Välikohtaus tapahtui Havat Giladin siirtokunnan ja viereisen Telin palestiinalaiskylän läheisyydessä. Israel on miehittänyt aluetta vuodesta 1967 lähtien.
Väkivalta on lisääntynyt alueella huomattavasti sen jälkeen, kun Gazan sota alkoi syksyllä 2023.