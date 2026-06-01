Euroopan unioni vaatii Israelia lopettamaan sotilasoperaationsa Libanonissa.
EU:n edustaja Anouar el-Anouni vaatii Israelia kunnioittamaan Libanonin suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.
Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoi aikaisemmin tänään, että hyökkäykset Beirutiin tulevat jatkumaan niin kauan kuin äärijärjestö Hizbollah jatkaa hyökkäyksiään. Katz sanoi niin ikään, että Litanijoen eteläpuoliselle alueelle Libanoniin perustetaan Israelin armeijan valvoma alue.
Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin iskut ovat surmanneet maaliskuun alun jälkeen yhteensä yli 3 400 ihmistä Libanonissa.