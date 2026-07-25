Italian maajoukkueen maalivahti Gianluigi Donnarumma ja Alessia Elefante saivat toisensa perjantaina Italian auringossa. Mukana juhlatunnelmassa oli myös jalkapalloilija Erling Haaland.
Jalkapallomaailman kerma kokoontui yhteen, kun jalkapalloilija, Italian maajoukkueen maalivahti Gianluigi Donnarumma, 27, ja sisustussuunnittelija Alessia Elefante, 29, menivät naimisiin perjantaina San Giorgio Martiren kirkossa Locorotondossa, Etelä-Italiassa.
Gianluigi Donnarumma valitsi ylleen valkoisen puvun häissään.
Alessia Elefante oli pukeutunut olkaimettomaan hääpukuun, pitkään huntuun ja pitsihanskoihin.
Juhlava vastaanotto, johon osallistui lukuisia urheilu- ja viihdemaailman julkkiksia, järjestettiin lähellä Fasanon kaupunkia.
Kirkon ovella paria oli vastassa valkoisten kukkien tulva.
Häistä raportoitiin myös tunnetussa Wed World Magazine -häälehdessä.
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