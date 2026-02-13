– Onneksi Suomessa televisiossa on tekstitys, koska siinä samalla kuulee kieltä ja lausuntaa. Lausuin englantia paremmin kuin kansakoulun opettajani, hän sanoo.

Michael Monroe on rakentanut poikkeuksellisen uran maailmalla, julkaissut lukuisia sooloalbumeita ja jakanut lavoja rockin suurimpien nimien kanssa. Englannin kielen hän oppi kuitenkin aikoinaan hyvin yksinkertaisella tavalla.

Outerstellar

Levyn julkaisun jälkeen muusikko suuntaa ensin brittikiertueelle, ja huhtikuussa hänet on mahdollista nähdä myös Suomen keikoilla.

– Minulla hajosi polven kierukka keväällä, kun olimme Yhdysvaltojen kiertueella, ja Englannissa se meni uudestaan vielä pahemmin.

– Vähän tiukkaa tekee nyt, ehtiikö polvi toipua ajoissa Englannin kiertueeseen mennessä. Vähän sitä varoo vielä, on se kipeä, mutta näillä mennään, hän sanoo.