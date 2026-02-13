Michael Monroe on rakentanut poikkeuksellisen uran maailmalla, julkaissut lukuisia sooloalbumeita ja jakanut lavoja rockin suurimpien nimien kanssa. Englannin kielen hän oppi kuitenkin aikoinaan hyvin yksinkertaisella tavalla.
Muusikko Michael Monroesta tuli koko kansan tuntema rock-tähti 70-luvun lopussa Hanoi Rocks -yhtyeen myötä.
Ura vei Monroen maailman suurimmille lavoille esiintymään, ja sitä varten piti tietysti puhua myös englantia.
– Opin englantia itse asiassa rocklevyjen teksteistä, kun tekstejä oli printattu levyihin – esimerkiksi Alice Cooperin levyihin. Suomensin aina niitä tekstejä, Monroe kertoo MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.
– Minusta oli kiva, kun tiesi mitä kuuntelee. Nykyään painetaan vain nappia eikä tiedetä mitä sieltä tulee.
Levytekstien lisäksi Monroe kertoo opetelleensa englantia televisiosta.
– Onneksi Suomessa televisiossa on tekstitys, koska siinä samalla kuulee kieltä ja lausuntaa. Lausuin englantia paremmin kuin kansakoulun opettajani, hän sanoo.
Loukkaantuminen vei polvileikkaukseen
Vuosien varrella Monroen tahti ei ole hidastunut, sillä helmikuussa häneltä julkaistaan uusi albumi nimeltään