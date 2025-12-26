Mikko Alatalo ja Pate Mustajärvi kohtasivat viimeisen kerran, kun Mustajärvi esiintyi Mikko Alatalon 70-vuotissyntymäpäiväjuhlissa.

Mikko Alatalo kertoo kuulleensa ystävänsä ja kollegansa Pate Mustajärven kuolemasta tapaninpäivänä.

– Kyllä se kosketti syvästi. Menetys tuntuu sekä ystävänä että suomalaisen musiikin kannalta, Alatalo kommentoi MTV Uutisille.

Mustajärvi kuoli tapaninpäivänä syöpään. Hän oli 69-vuotias.

Alatalo kuvailee Mustajärveä suomirockin järkäleeksi ja merkittäväksi osaksi Manserockin historiaa.

Mustajärvi oli legendaarisen Popeda-yhtyeen perustajajäsen ja toimi yhtyeen laulajana 46 vuoden ajan.

Pate Mustajärvi vieraili Huomenta Suomessa vuonna 2024.Kuvat: MTV Uutiset/All Over Press. Kuvamanipulaatio: MTV Uutiset

Sen lisäksi Mustajärvi oli mukana useassa muussakin projektissa.

"Viikatemies ehti ensin"

Ystävykset tapasivat viimeksi Alatalon 70-vuotisjuhlissa muutama vuosi sitten. Mustajärvi lauloi ystävänsä juhlissa vielä.

– Hän lauloi minun syntymäpäivilläni useaan otteeseen – neljäkymppisistä aina seitsemänkymppisiin saakka. Hänellä oli huumoria: heitti vielä vitsillä, että kyllä hän laulaa kahdeksankymppisilläkin. Mutta nyt kävi niin, että viikatemies ehti ensin.

Alatalon kanssa Mustajärvi teki myös useita yhteistöitä niin esiintymisten kuin yhteisten kappaleiden parissa.

Mustajärvi levytti myös joitakin Alatalon kappaleitani, kuten Hengitä sisko ja Joissa jätkä, ja yhdessä he tekivät kappaleen Miesten talo.

– Ennen kaikkea hänestä jäi upea muisto: hän oli lämmin, kansanomainen mutta samalla sivistynyt mies – todella hieno persoona ja tärkeä osa Manserockia, Alatalo muistelee.

"Tiesin, että syöpä oli edennyt pahaan vaiheeseen"

Pate Mustajärvi kertoi marraskuussa 2025 sairastavansa syöpää, ja oli kasvaimen takia perunut jo tulevia esiintymisiään.

Hänen oli alun perin tarkoitus esiintyä Manserock-konsertissa tulevana kesänä. Konsertista uutisoitiin lokakuussa 2025, mutta myöhemmin Mustajärven tilalle buukattiin muita artisteja.

– Kun näin, että Paten nimi oli poistettu listalta ja tilalle oli buukattu muita, arvasin pahinta. Tiesin, että syöpä oli edennyt pahaan vaiheeseen Alatalo toteaa.

Alatalo on palaamassa joulunvietosta kotimaisemiin. Mustajärveä hän tulee muistelemaan vielä pyhien aikana.

– Kyllä varmasti ystävien kesken. Esimerkiksi oma poikani Kalle soitti Paten kiertueella, joten muistoja ja yhteyksiä on monella.

