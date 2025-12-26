Popedan perustajajäsen toimi bändinsä moottorina lähes 50 vuoden ajan.

Popeda-yhtyeestä tunnettu Pauli ”Pate” Mustajärvi kuoli 69-vuotiaana, kerrotaan Mustajärven Instagram-tilillä.



Hän oli Popedan perustajajäsen ja toimi yhtyeen vokalistina 46 vuoden ajan toissa vuoteen asti. Mustajärvi ehti 1970-luvun lopulta alkaen kiertää yhtyeensä kanssa koko lailla kaikki Suomen keikkapaikat moneen kertaan.



Karismaattinen lavahahmo tunnettiin erityisesti vahvoista live-esityksistään bändinsä kanssa. Hän korosti olevansa esiintyjä eikä halunnut kutsua itseään muusikoksi.



– Kun kävelemme lavalle, niin me todella kävelemme sinne. Se on niin, ettei siellä lavalla ole ollut ennen meitä muita esiintyjiä eikä ole sen jälkeenkään, Mustajärvi kuvaili omaa ja yhtyeensä asennetta STT:lle 60-vuotishaastattelussaan.

Kuningaskobra ja mattopiiska

Pauli Antero Mustajärvi syntyi Tampereella kuusilapsisen työläisperheen kuopuksena 12. heinäkuuta 1956.

Poika oppi lukemaan jo neljän vanhana, mutta koulunkäynti ei ollut hänen juttunsa, joskin ainekirjoitus ja lukeminen kiinnostivat häntä. Vaikka myöhemmällä iällä Popeda-rokkarilla oli eräänlainen katupojan imago, hän vietti lapsuutensa turvallisen perheen ja Ikurin kaupunginosan yhteisön piirissä.



Esiintymisvietti oli vahva jo alle kouluikäisenä. Mustajärven siskot pukivat hänet tytön vaatteisiin esittämään vieraille kotona Kuningaskobra-laulua mattopiiska mandoliinina.



Teini-ikäisenä Pate vaikuttui Led Zeppelinin II-albumista niin paljon, että päätti ryhtyä rocktähdeksi.

Unelma sai lisää pontta, kun hän näki Ruisrockissa skotlantilaisen The Sensational Alex Harvey Bandin. Mustajärvi omaksui Harveylta esiintymiseensä maneereja, kuten jalan nostamisen monitorikaiuttimen päälle.



Paten ja kaveripiirin bändivirityksistä härmistyi vuonna 1977 yhtye Popeda, joka soitti mutkatonta boogiepohjaista rockia uuden aallon vanavedessä.

Poko Rekords -levy-yhtiötä aloitellut Epe Helenius kävi kuuntelemassa ryhmän soittoa Mustajärven kotitalon autotallissa ja kertoi myöhemmin löytäneensä "Suomen Rolling Stonesin".



Kun soittohommia alkoi kertyä kalenteriin aina vain enemmän, Mustajärvi luopui työstään konepajayritys Lokomon tehtaalla.

1980-luvun alussa bändi sai laajaa näkyvyyttä osallistuessaan Juice Leskisen isännöimälle Tuuliajolla-kiertueelle ja levytti läpimurtoalbuminsa Kaasua. Popedasta tuli Suomen ahkerimpia keikkakoneita.

"Rokkibiisin teko on jännä laji"

Popedan biiseillä on ollut useita tekstintekijöitä, ja Mustajärvi itse teki urallaan yhteensä toistasataa julkaistua lauluntekstiä. Niistä tunnetuimpiin lukeutuvat Popedan iso hitti Kuuma kesä, Punaista ja makeaa ja Raswaa koneeseen.



Mustajärvi muisteli bändinsä varhaisaikojen tekstintekoa näin:



– Rokkibiisin teko on siinä jännä laji, että teksti saattaa toimia, vaikka biisin käynnistyessä et tietäisi lainkaan, mitä aiot suustasi päästää, hän sanoi Tohtori Mustajärvi, otaksun -kirjassa (2022).



Kriitikot nyrpistelivät, mutta kansan syvät rivit tykkäsivät, kävivät keikoilla ja ostivat levyjä. Vuosien edetessä Mustajärvestä ja Popedasta kehittyi sekä manse- että suomirockin instituutio.

Napit kaakkoon, drinksua naamaan

Pohjimmiltaan ujoksi itsensä tunteneen laulajan julkisuuskuva oli rento, karhea ja rempseä. Bändiuran lisäksi hän esiintyi ja levytti sooloartistina.

Mustajärvi itse on luonnehtinut emobändin ja soolotuotantonsa musiikin eroa kuulemallaan määritelmällä näin:



– Kun soittaa Popedaa, pannaan napit kaakkoon ja drinksua naamaan. Kun soittaa mun soololevyä, ollaan yksin tai kaksin ja sytytetään kynttilät, hän sanoi STT:lle 2005.



Vuonna 2015 rokkari palkittiin ansioistaan myös Iskelmä-Finlandialla, mitä hän arvosti. Mustajärven mukaan pian keikoilla huudeltiin, että humppakeisarikin on ehtinyt paikalle. Hän osasi nauraa myös itselleen.

Suunnitelmat uusiksi

Mustajärvi teki uransa aikana noin 4 000 keikkaa, parikymmentä studioalbumia Popeda-solistina sekä toistakymmentä soololevyä.



2020-luvulle tultaessa Mustajärven into ja motivaatio Popeda-hommiin oli alkanut hiipua.

Vaikka estradit olivat hänelle luontainen miljöö, aika oli kypsynyt verkkaisempaa esiintymistahtia varten. Keikkamatkat alkoivat tuntua yhä pidemmiltä, ja häntä painoivat uniongelmat, jotka johtuivat pitkään jatkuneesta ilta- ja yötyöstä.



Bändi kietoi yhteisen taipaleensa kiertueeseen, joka huipentui 28 000 fanin eteen loppuunmyydylle Tampereen Ratinan stadionille syyskuussa 2023. Kitaristi Costello Hautamäen johdolla bändi sittemmin ilmoitti jatkavansa, ja Mustajärven solistipaikalle pestattiin Olli Herman.



Mustajärvelta ehti ilmestyä musiikkia myös Popedan jälkeen. Kehosta löytyneen kasvaimen takia hän perui esiintymisiään, ja marraskuussa 2025 hän kertoi Instagramissa sairastavansa syöpää.