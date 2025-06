Video näyttää, miten nukutetulta koiralta poistetaan hammas – "Äkkiä ollaan tuhannen euron laskussa"

Koirat piilottavat kipunsa niin pitkään kuin mahdollista. Omistajan on siten vaikea tietää, mikäli koiran suussa kipuilee. Toimittaja Kitta Kohonen vei koiransa hammaskivenpoistoon, mutta suusta löytyi samalla ikävä yllätys.

Eläinlääkäri Chita Wahlroos kurkkaa perheemme Mazu-koiran suuhun.



– Hänellä ei ole mitenkään järisyttävän paljon hammaskiveä, mutta tuollainen kellertävä, ruskea hampaan pinnalla, se on hammaskiveä, Wahlroos osoittaa hammasta.



Toisella puolella hammaskiveä on vielä enemmän.

Ientulehduksen aiheuttaa plakki, joka on bakteerimassaa hampaiden pinnoilla. Plakki mineralisoituu ajan kanssa hammaskiveksi.

Ientulehdus voi myös edetä vakavampi asteiseksi parodontiitiksi, jolloin hampaan kiinnityskudokset tuhoutuvat ja lopulta hammas voi jopa irrota suusta.

Hammaskivi on siis terveyssyistä hyvä poistaa.



– Tämä on perusterveen näköinen suu, josta voi silti löytyä ylläreitä. Siksi hammashoito on tärkeää tehdä, Chita Wahlroos Eläinklinikka Avecilta toteaa.

Huolena nukutus

Rescuekoira Mazute eli Mazu liittyi perheeseemme neljä vuotta sitten. Viimeisimmässä eläinlääkärin tarkastuksessa 9-vuotiaalta löydettiin ensimmäistä kertaa hammaskiveä.

Tästä johtuen lähdimme hammashoitoon, vaikka vanhemman koiran nukuttaminen huolestuttikin.



– Vaikka 9-vuotias lasketaan seniori-ikäiseksi, se ei itsessään aiheuta anestesian riskiä, rauhoittelee Wahlroos.



– Perussairaudet voisivat lisätä, jos olisi vaikka sydänvika. Tämä tietysti huomioitaisiin anestesian suunnittelussa.



Seniorikoiralle suositellaankin hoidon alussa verikoetta. Siinä tarkastetaan muun muassa munuais- ja maksa-arvot, verensokeri ja punasolujen osuus verestä.



– Jos siellä on jotain poikkeavaa, pystymme vielä vaikuttamaan anestesiaprotokollaan. Esimerkiksi lääkevalintoihin ja nesteytystä voidaan lisätä.

Kohti hammasosastoa

Mazu saa esirauhoitteen pistoksena lihakseen. Pian pää alkaa kallistua, ja Mazulle tekee tiukkaa pysyä hereillä.



– Rauhoitteet vievät stressin. Hänestä näkee, että yhtään ei ahdista, Chita Wahlroos sanoo hymyillen.



Sitten suunnataan pienessä pöllyssä kohti hammasosastoa. Mazun omat jalat kannattelevat vielä.



Hammasosastolla Wahlroos ja hoitaja nostavat Mazun operointipöydälle. Etutassuun kiinnitetään kanyyli.



– Sen kautta menee rutiinisti tiettyjä lääkkeitä, kuten esimerkiksi anestesian induktiolääke, joka on lyhyt mutta nopeavaikutteinen anesteetti, niin että me saamme asetettua hengitysputken henkitorveen.



– Se menee letkuilla kiinni koneeseen, ja hän hengittää sieltä hapen ja nukutusaineen seosta. Tämä on turvallisin tapa.



Chita Wahlroos painaa kevyesti Mazua silmän alta.



– Vielä silmärefleksi toimii, hän sanoo.



Nukutuksen annetaan vaikuttaa vielä hetki ja silmiin tiputetaan silmätippoja, jotta silmät eivät kuivuisi. Pian silmärefleksi on poissa, ja Mazuun kiinnitetäään erilaista mittausvälineistöä.



Kielessä on esimerkiksi kiinni pulssioksimetri, jolla mitataan veren happipitoisuutta ja sykettä.

Lisäksi mitataan verenpainetta, sydämen ekg-käyrää sekä uloshengityksen hiilidioksidipitoisuutta. Unohtamatta potilaan lämpötilan seurantaa.

Koiralla 42 hammasta

Chita Wahlroos aloittaa hammastarkastuksen.



– Käyn yksitellen jokaisen hampaan läpi. Mittaan ientaskut ja katson, että hammas on tukevasti kiinni.



– Katson, että siellä ovat kaikki 42 hammasta, jotka koiralla kuuluu olla.

– Tutkin myös onko hampaissa kulumaa, murtumia tai muuta poikkeavaa.

Hammaskivi poistetaan hampaiden pinnoilta ja ientaskusta ihan samanlaisella ultraääni-instrumentilla kuin ihmisiltäkin.



Toinen diagnoosivaihe on röntgenkuvaus. Toisin kuin ihmispotilaat, eivät eläinpotilaat pysty kertomaan, kolottaako jotain hammasta.



– Hampaalla on aina juuret tai juuria ja leukaluu niiden juurien ympärillä. Siellä on ihan yhtä tärkeää tietoa ja ehkä ongelmia, jotka eivät näy ulospäin.

Kuollut hammas

Koirat tyypillisesti peittävät kipujaan, ja hammashoidossa tulee usein yllätyksiä. Niin käy meillekin.



Röntgenkuvan pienet vihjeet antavat aiheen epäillä ongelmaa. Etenkin, koska muutkin löydökset tukevat epäilyä.

Hampaan juuret näyttävät vasemmalla puolella vain hieman erilaisilta kuin vastaavassa hampaassa oikealla puolella.MTV

– Ihan pieni, suurentavilla luupeilla näkyvissä oleva railo kiilteessä. Hento värimuutos kruunussa yhdistettynä siihen, että hänellä oli selvästi enemmän hammaskiveä sillä puolella.



Mazu on siis vältellyt syömistä vasemmalla puolella. Saan itse päättää, jäädäänkö epäilyttävää löydöstä seuraamaan vai poistetaanko hammas. Se puolestaan lisäisi laskuun vajaat 400 euroa lisää.



Hetken mietittyäni päädyn hampaan poistoon. Mitä ilmeisemmin hammas on vaivannut Mazua.

Leikkauksellinen poisto

Koiran hammasta ei välttämättä noin vain vedetä pois. Katso yllä olevalta videolta, miten hampaanpoisto tapahtuu!



– Jos on yksijuurinen, vähän sellainen pyöreäjuurinen etuhammas, niin ne voivat jopa lähteä vetämällä. Ne irrotellaan ensin ja sitten vedetään.



– Mutta sitten kun puhutaan isoista poskihampaista tai kulmahampaista, niin ne eivät sieltä vetämällä irtoakaan. Ne pitää ihan kirurgisesti poistaa, eli se on leikkauksellinen poisto.



Mazun nukutusta jatketaan ja syvennetään. Ikeneen pistetään puudutuspiikki.

Chita Wahlroos vetää viillon ikeneen.



– Irrotetaan ientä leukaluun päältä, hän selittää.



– Sitten poraamme vähän luuta hampaan juurten päältä ja ympäriltä, että saamme se paremmin näkyviin.



– Seuraavaksi halkaisemme hampaan kolmeen osaan, koska siinä on kolme juurta eli kukin juuri erikseen. Vasta sitten päästään irrottelemaan.



Juuret vahvistavat sen, mitä oli epäilty. Hammas oli niin sanottu kuollut hammas eli hampaan ydin oli vaurioitunut.

Pienten koirien hampaat huonommassa kunnossa

Tyypillisesti on niin, että pienten ja kääpiörotuisten koirien hampaat ovat huonommassa kunnossa kuin suurempien koirien.



– Se johtuu pitkälti ihan geneettisistä syistä, Wahlroos selittää.



Chita Wahlroosin kokemus on, että keskimäärin suomalaiset koiranomistajat huolehtivat lemmikkinsä hyvinvoinnista hyvin.



Kaikki eläinlääkärissä käyneet tietävät, että lemmikin terveydestä huolehtiminen ei ole halpaa. Se on samalla suurin rajoittava tekijä eläinlääkäriin lähtemiselle.



Tämä pätee myös hammashoidon kohdalla. Hammashoidon hintaa nostaa etenkin se, että eläinpotilas on nukutettava toimenpidettä varten. Etukäteen ei myöskään ole tietoa, mitä kaikkea suussa pitää tehdä.



– Jos on vaikka useampi hammas, mikä pitää poistaa kirurgisesti, niin äkkiä ollaan tuhannen euron laskussa ja päällekin.



– Ihmisten hammashoidossa, jos tai kun se tehdään anestesiassa, niin siellähän on nolla ja kaksi perässä verrattuna eläinten hammashoitoon, vaikka ihan samaa työtä tehdään, Wahlroos toteaa hinnoittelusta.

Heräämöstä kotiin

Mazu saa pötkötellä kaikessa rauhassa heräämössä. Kun se herää kunnolla, pääsemme lähtemään takaisin kotiin.



Miten paranemisprosessi tästä etenee?



– Saatte kipulääkettä mukaan. Sitten sinun pitää huolehtia, että haava pysyy siistinä. Pari kertaa päivässä katsot sinne suuhun. Tarkistat poistokohdan ja tarvittaessa puhdistat, Wahlroos ohjeistaa.



Vaarana on, että tikkeihin jää kiinni ruokaa ja haava tulehtuu.



Hieman pöllähtänyt Mazu tuodaan hammasosastolta rapsuteltavaksi, ja pääsemme lähtemään kotiin.



– Oli sitten kyse kissasta tai koirasta, isosta tai pienestä, niin hampaiden harjaus on myös eläimillä oikeasti hyvin tärkeää, eläinlääkäri Chita Wahlroos muistuttaa vielä lopuksi.

