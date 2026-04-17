Miljardien säästöistä aiheutuu myös miljardien menot, Soste arvioi.
Hallituksen päättämät leikkaukset sosiaaliturvaan heikentävät julkista taloutta lähes yhtä kuin ne tuovat säästöjä, selviää Sosten eli Suomen sosiaali ja terveys ry:n laskelmasta.
Sosten mukaan nykyhallitus on tehnyt sosiaaliturvaan leikkauksia, joista koituvien suorien säästöjen voi arvioida nousevan nimellisesti 13,5 miljardiin euroon vuosina 2024–31.
Kun leikkaukset ajoittuvat taantumaan ja heikentävät kysyntää, Sosten mukaan ne vähentävät verotuloja ja kasvattavat suhdannesidonnaisia menoja noin 12,2 miljardia. Näin tavoitelluista säästöistä toteutuisi vain vajaat 10 prosenttia, Soste laskee.