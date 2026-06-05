Rajavartiolaitos on testannut Itämerellä uudenlaista vedenalaista robottia. Sen avulla voidaan havaita merenalaisia kaapeleita uhkaavia vaaratilanteita jo ennen vahinkojen syntymistä.
Teknologia hyödyntää valokuitukaapelia, joka tunnistaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä ja voi varoittaa esimerkiksi ankkuriaan raahaavasta aluksesta ennen kuin se ehtii aiheuttaa vaurioita.
Ylhäällä olevalta videolta voit katsoa, kun etäohjattava vedenalainen robotti lasketaan mereen.
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Rajavartiolaitoksen johtamassa hankkeessa ovat mukana muun muassa Merivoimat, Fingrid, Gasgrid, Geologian tutkimuskeskus, Helsingin yliopiston Seismologian Instituutti sekä Elisa.
– Rajavartiolaitos johtaa EU:n kaapelitiedoksiantoon perustuvaa työtä merellisen kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi Itämerellä, kertoo kaapelitiedoksiannon toimeenpanoa valmisteleva asiantuntija Ilja Iljin Rajavartiolaitoksen esikunnasta tiedotteessa.
Kenttätestit toteutettiin Rajavartiolaitoksen ja Merivoimien kalustolla.
Tavoitteena on vahvistaa Itämeren kriittisen infrastruktuurin suojaamista ja ehkäistä kaapelivaurioita entistä tehokkaammin.