Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen kertoo MTV Uutisille, että heikossa asemassa olevista on pidettävä huolta, kun sopeutuspäätöksiä tehdään.
Valtioneuvostossa valmistaudutaan uusiin julkisen talouden sopeutuksiin, jotka lyödään lukkoon viikon kuluttua hallituksen kehysriihessä.
Sopeutusta tarvitaan noin 400 miljoonaa euroa, jotta EU ei kovistele tarkkailuluokalle joutunutta Suomea entistä pahemmin.
Valtiovarainministeriön kansliapäällikön Juha Majasen mukaan 400 miljoonaa riittää tässä vaiheessa.
– Sillä (400 miljoonalla eurolla) saadaan kehys pitämään ja toteutetaan säästöt, jotka ovat uhanneet jäädä toteutumatta, Majanen toteaa MTV Uutisten haastattelussa.
Kehysriihessä hallitus tekee lähivuosiksi meno- ja tulopäätöksiä määrittelemänsä menokaton mukaan. Kehyksen avulla suunnitellaan julkisia menoja lähivuosiksi. Seuraavan vuoden budjettipäätökset tehdään yksityiskohtaisesti syksyllä.
Laajaan elvytykseen ei varaa
Kansliapäällikön mukaan valtiolla ei ole varaa laajoihin elvytystoimiin, vaikka Hormuzin salmelta leviävä öljykriisi iskisi pahasti Suomeen.
Rakennusalalle on kuitenkin harkinnassa pientä apua.
– Voidaan ajatella korjausrakentamisen edistämistä. Se toisi työllisyyttä ja se ylläpitäisi samalla meidän rakennuskantaa.
Majanen korostaa, että Iranin sodan talousvaikutuksia seurataan tarkasti, mutta laajaa elvytyspakettia ei ole nyt tulossa.
– Markkinat lähtevät siitä, että kriisi on tilapäinen ja jossain vaiheessa palataan kriisiä edeltävälle uralle, jolloin vaikutus jää pienemmäksi.