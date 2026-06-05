Aleksander Barkov toivoo suomalaisjuhlia NHL:ssä.
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Loukkaantuneelta ja polvileikatulta Aleksander Barkovilta jäi koko NHL-kausi pelaamatta, kun Florida Panthersin taival päättyi runkosarjaan. Kahteen perättäiseen Stanley Cupiin Floridan edelliskausina kipparoinut suomalainen pääsi kuitenkin pelaamaan jääkiekon MM-turnauksessa Sveitsissä Leijonien kapteenina – kultaisella lopputuloksella.
Barkovilta kysyttiin nyt mediatilaisuudessa Tampereella, kumman hän toivoo pärjäävän Carolina Hurricanesin ja Vegas Golden Knightsin välisissä Stanley Cup -finaaleissa.
Suomalaishyökkääjä kiersi ensin vastauksessaan, mutta nosti esiin sen jälkeen esiin toiveensa Carolinan suomalaispelaajia Sebastian Ahoa ja Jesperi Kotkaniemeä koskien.
– Minä en joukkueita voi oikein tässä sanoa, mutta toivoisin "Sepen" ja "Jepun" puolesta, Barkov sanoi.
Carolina taipui Floridan käsittelyssä juuri ennen Stanley Cupin finaaleja konferenssifinaaleissa sekä viime vuonna että 2023.
– Sepe on ollut tuossa niin monta vuotta aika lähellä. Konferenssifinaaleissa monta vuotta ja ollut niin lähellä sitä, että olisi päässyt pidemmällekin. Nyt heillä on hieno mahdollisuus tuossa voittaa.
– Minä en Floridan pelaajana pysty tässä mitään joukkueita sanomaan, mutta henkilökohtaisesti Sepelle ja Jepulle toivon, meidän suomalaisille, Barkov vielä kertasi mietteensä.
Vegas oli lähellä mennä finaalisarjassa jo 2–0-johtoon, kun se johti toista finaalia vieraissa 2–0 vielä 50 minuutin pelin jälkeen. . Mestaruuteen vaaditaan neljä voittoa.