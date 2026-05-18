Kommentti: Leijonien murskavoitosta arvokas valttikortti

0:44 KOMMENTTI Leijonat sai huolenaiheitakin – Urho Vaakanainen putosi kokoonpanosta kesken pelin

Julkaistu 32 minuuttia sitten

Leijonien näkymät sen kuin paranevat kuluvassa MM-turnauksessa. USA-murskavoitossa vastassa oli tyypillinen – alkukisojen surffailuun taipuvainen – pohjoisamerikkalaisjoukkue, mutta Suomi sai vahvan ja juonikkaan hyökkäyspelin jatkuessa lisää arvokkaita onnistujia myös kärjen takaa, MTV Urheilun Jere Hultin kirjoittaa Zürichistä. MAINOS Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026 Suomi–Yhdysvallat maanantaina klo 17.20! Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla. Suomi–USA 6–2 (3–1, 2–0, 1–1) Leijonat on budjetin mukaisesti turnausta jatkamalla matkalla kohti sijoitusta lohkon kahden parhaan joukossa. Ilman jättiyllätyksiä Zürichin porukan ykköspaikka ratkaistaan Suomen ja isäntämaa Sveitsin välillä ensi viikon tiistaina, sillä USA ehti jo hävitä punavalkoisille. Lohkovoitolla Leijonat välttää varmuudella puolivälieräreissun Fribourgiin. Kakkossijakin riittää, jos Sveitsi voittaa lohkon. Juuri nyt näyttää siltä, että ylimääräinen matkustaminen jäisi väliin. Vaikka Zürich ja Fribourg ovatkin alle parin tunnin matkan päässä toisistaan, on tämä valttikortti Leijonille varmasti tavoittelemisen arvoinen. "Ensimmäisestä tositestistä" ei sellaista Leijonille tänään voittotaistelun osalta tullut, kun hallitsevan maailmanmestarin USA:n esitys jäi todella vaisuksi. Paljon ratkesi maalissa aloittaneen Joseph Wollin ohipäivään. Wollin taakse meni ensimmäisen 22 minuutin aikana joka toinen laukaus.

MM-turnauksessa suhdanteet elävät, ja USA ja Kanada sitovat yleensä luistimensa tasan sillä hetkellä, kun ruvetaan pelaamaan paikasta mitalipeleissä. Mutta juuri nyt Suomi vaikuttaa olevan ykkössuosikki maailmanmestariksi, etenkin kun Kanada nihkeili Tanskan kanssa oikein kunnolla kaksi erää toisessa lohkossa.

Kiimaisesta väännöstä ei USA-ottelussa päässyt ilakoimaan, mutta miellyttäviä yksityiskohtia suomalaisittain nähtiin useita. Turnauksen alun vaisusti pelanneen Lenni Hämeenahon kaksi maalia olivat kova puheenvuoro, sillä vielä ennen USA-ottelua alkoi tuntua, että katsomo kutsuu, mikäli Oliver Kapanen tai Konsta Helenius liittyy joukkueeseen NHL:stä.

Anton Lundellin johtama kakkoskenttä ei vieläkään liitänyt kollektiivinä tuulen lailla, mutta Lundell ja Patrik Puistola ja nousivat nyt esiin iskemällä maalit mieheen. Leveyttä ja ratkaisuvoimaa.

Justus Annusen varmuus vakuutti tilanteissa, joissa sitä tarvittiin. Annunen vaikutti peluutuspäätöksen perusteella ykköskassarilta ja vahvisti asemaansa entisestään tänään.

Horisontti näyttää suomalaisittain hyvältä. Etenkin kun yhtälöön lisätään loppuviikolla Mikael Granlund.

Huolenaiheena Suomelle jäi käteen kokoonpanosta saamansa tällin jälkeen pudonnut Urho Vaakanainen. Väkevää peruspeliä esittänyt NHL-pakki olisi karu menetys, vaikka taustalta tarjolla onkin MM-jäillä paljon kokenut Mikael Seppälä.

Jere Hultin, Zürich MTV Uutiset Jere Hultin työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hultinin erityisosaaminen kohdistuu jääkiekkoon, mutta hän seuraa urheilun kenttiä laajalla skaalalla. Voit olla juttuvinkkien tiimoilta yhteydessä sähköpostitse jere.hultin@mtv.fi

