Leijonien näkymät sen kuin paranevat kuluvassa MM-turnauksessa. USA-murskavoitossa vastassa oli tyypillinen – alkukisojen surffailuun taipuvainen – pohjoisamerikkalaisjoukkue, mutta Suomi sai vahvan ja juonikkaan hyökkäyspelin jatkuessa lisää arvokkaita onnistujia myös kärjen takaa, MTV Urheilun Jere Hultin kirjoittaa Zürichistä.
Suomi–USA 6–2 (3–1, 2–0, 1–1)
Leijonat on budjetin mukaisesti turnausta jatkamalla matkalla kohti sijoitusta lohkon kahden parhaan joukossa. Ilman jättiyllätyksiä Zürichin porukan ykköspaikka ratkaistaan Suomen ja isäntämaa Sveitsin välillä ensi viikon tiistaina, sillä USA ehti jo hävitä punavalkoisille. Lohkovoitolla Leijonat välttää varmuudella puolivälieräreissun Fribourgiin. Kakkossijakin riittää, jos Sveitsi voittaa lohkon.
Juuri nyt näyttää siltä, että ylimääräinen matkustaminen jäisi väliin. Vaikka Zürich ja Fribourg ovatkin alle parin tunnin matkan päässä toisistaan, on tämä valttikortti Leijonille varmasti tavoittelemisen arvoinen.
"Ensimmäisestä tositestistä" ei sellaista Leijonille tänään voittotaistelun osalta tullut, kun hallitsevan maailmanmestarin USA:n esitys jäi todella vaisuksi. Paljon ratkesi maalissa aloittaneen Joseph Wollin ohipäivään. Wollin taakse meni ensimmäisen 22 minuutin aikana joka toinen laukaus.