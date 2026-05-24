Historiallinen MM-floppi nurkan takana – "Päätöntä säntäilyä"

Ruotsi ja Yhdysvallat voivat molemmat pullahtaa samoissa kisoissa ulos pudotuspeleistä. Näin ei ole käynyt koskaan aiemmin.

Julkaistu 24.05.2026 12:52

Feliks Heikkinen feliks.heikkinen@mtv.fi feliksheikkinen

– Kyllä sekin oli sellaista organisoitumatonta peliä. He toivat tietoisesti paljon tulokkaita tähän turnaukseen. Mielestäni pelikin on ollut sellaisen näköistä. Silmiini on osunut kapteeni Oliver Ekman-Larsson, että vaikka hänellä on yli tuhat peliä NHL:ssä, on ollut veltto, sellainen peilaaja. Ihmettelen sitä. Suomen pakistossa ei kukaan pelaa noin, että vähän kuin, että pelataan nyt vaan. Ei millään lyö itseään sellaisiin tilanteisiin, joissa joutuu maksaa hintaa, Kivi sanoo.

– Se on mielestäni kuvastanut Ruotsin peliä. Minulla oli ensimmäisten pelien jälkeen jo kaksi erittäin suurta pettymystä, Ruotsi ja USA. Ja he ovat jatkaneet koko turnauksen (samalla tavalla). Suomella on ollut niin rauhallista ja sellaista, että hommat ovat selvät. Nämä kaksi olleet huippumaista aivan toisessa päässä. Kivi toteaa.

Kivi sanoo, että on hyvä asia, ettei huonolla valmistautumisella saa tulosta aikaan.

– Ei ole kyllä ollut samaa synergiaa, mitä esimerkiksi on Suomen joukkueessa. (Ruotsilla) Kukaan ei tee muuta kuin oman ruudun. Se on sitä ihme pelailua vaan.

Koskaan aiemmin ei ole Yhdysvallat sekä Ruotsi jääneet samaan aikaan pudotuspelien ulkopuolelle. Pudotuspelit tulivat mukaan MM-kisoihin vuonna 1992. Yhdysvallat hävisi turnauksen alussa Suomelle maalein 2-6 ja suorittaminen on ollut kokonaisuudessaan heikkoa.

– En ole nähnyt kymmeneen vuoteen niin huonoa USA:ta, kuin he oli Suomea vastaan. Päätöntä säntäilyä, niin kuin numerotkin osoittivat. Oikein ihmettelin, että tuoko oli valmistautuminen, kun he ovat kuitenkin puolustava olympiavoittaja ja maailmanmestari. Surkea esitys, Kivi toteaa.

Yhdysvaltojen asema ja mahdollisuudet päästä pudotuspeleihin heikkenivät entisestään, kun se hävisi lauantaina Latvialle.

– Ei siinä (Yhdysvaltain pelaamisessa) ollut mitään. Se oli valmistautumatonta peliä ja silloin Suomeakin vastaan, että miten pelataan tiettyjä juttuja. Ihan kuin vain lähdettäisiin pelaamaan ja kyllä tämä tästä. No, sen näköistä se on ollut, Kivi toteaa.

Näin Yhdysvallat ja Ruotsi putoavat tai pääsevät pudotuspeleihin:

Yhdysvallat:

– Kuudentena lohkossa olevan Yhdysvaltojen pitää ohittaa kolmesta ylempänä olevasta maasta kaksi, se kohtaa viimeisissä otteluissaan Unkarin ja Itävallan

– Viidentenä oleva Latvia on Yhdysvaltojen edellä, jos se kerää Iso-Britanniaa ja Unkaria vastaan vähintään viisi pistettä

– Neljäntenä olevan Saksan sijoittuminen Yhdysvaltojen edelle ei ole enää omissa käsissä, se kohtaa päätöspelissään Iso-Britannian

– Kolmantena olevan Itävaltojen sijoittuminen Yhdysvaltojen edelle vaatii siitä, että maa ottaa yhteensä kolme pistettä Suomea ja USA:aa vastaan tai pelkästään voitto Yhdysvalloissa

Ruotsi:

– Viidentenä oleva Ruotsi tarvitsee ohittaa joko Norja tai Slovakia, viimeinen ottelu on Slovakiaa vastaan

– Slovakia on Ruotsia edellä, jos se voittaa Kanadan tai ottaa pisteen Ruotsilta

– Norjalle riittää Ruotsin edelle sijoittumiseen, jos se ottaa yhteensä kaksi pistettä Tshekkiä ja Tanskaa vastaan

