Näky Kalasataman tulipalotalon katolla pysäytti asukkaan, kun hän pääsi käymään asunnollaan. Katso videot yltä.

Valtteri Suominen kuunteli musiikkia kuulokkeista lauantaina illalla, kun yhtäkkiä hän havahtui savun hajuun.

Palohälytys ei soinut, mutta ulos vilkaistessa syy selvisi.

– Savua oli ihan saatanasti, Suominen kertoo MTV Uutisille.

Suominen seurasi tilanteen kehittymistä uutisten kautta.

– Piti googlettaa, että palaako mun talo.

Yhdessä vaiheessa ikkunasta ei nähnyt edes ulos, kun savu peitti koko maiseman.

– Tuntui, kuin olisi ollut ukkospilven sisällä, Suominen kuvailee.

Evakuointi videolle

Käytävässä pyöri palomiehiä paloletkujen kanssa. Suominen ajatteli, että parasta on vain odottaa evakuointikäskyä.

Lopulta palomiehet tulivat yleisavaimella sisään asuntoon.

Suominen päätti dokumentoida evakuointiprosessin. Videot evakuoinnista voi katsoa yltä.

Suomisen veli haki hänet pois palopaikalta, ja hän yöpyi vanhempiensa luona. Sittemmin hän pääsi käymään asunnollaan, johon ei saa kuitenkaan jäädä enää asumaan.

– Ärsyttää ja turhauttaa. Ihmetyttää, että näin voi käydä itselle.

Suominen kävi asunnollaan käydessään katsomassa, miltä talon palanut katto näyttää. Videon voi katsoa yltä.

Suominen kertoo, että hänen vuokra-asuntonsa säästyi isommalta tuholta, toki savuhaitta on selkeä. Hän odottaa tarkempaa tietoa asumistilanteen tulevaisuudesta.

Katso videot sisältä yltä.