Tällä hetkellä terveydessä trendaavat punavalohoidot. Niitä on kuitenkin tutkittu THL:n tutkimusprofessori Timo Partosen mukaan todella vähän.

– Laitevalmistajia on paljon ja erilaisia tutkimuksia on tekeillä eri puolilla maailmaa. Näyttö, mitä terveyshyötyjä niistä saadaan tai mitä sairauksia niillä voidaan hoitaa, on hyvin alkuvaiheessa, Partonen pohtii Huomenta Suomessa.

– Punavalon vaikutus jää iholle, ja voi olla, että se voimistaa kollageenin tuotantoa. Mutta mitä sitten? Silottaako se ryppyjä vai mitä, hän jatkaa.

Partosen mukaan tavallisen kuluttajan tulisi olla hyvin hereillä, kun testaa uusia hoitoja.

– Täytyy olla selkeä käyttöohje, jos on laite, jota voi itse käyttää, tai sitten kerrottu selkeästi, mihin laitetta käytetään.

Partosen mukaan on syytä miettiä, mitä laitteella halutaan omassa olossaan helpottaa, ja voisiko löytyä jokin toinenkin keino, jolla päästään samaan päämäärään.