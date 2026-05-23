Suomi pelaa jääkiekon MM-kisojen lohkovaiheen viimeiset ottelut sunnuntaina Itävaltaa ja tiistaina Sveitsiä vastaan. MTV Urheilun asiantuntijat Juhamatti Aaltonen ja Ari Vallin sanovat, että näissä otteluissa tulee lyödä lukkoon ketjut, joilla suunnataan kohti torstaina odottavaa puolivälierää.
Leijonien valmennus Antti Pennasen johdolla on vaihdellut joukkueen ketjukoostumuksia useaan otteeseen turnauksen edetessä. Osaltaan tähän on ajanut paitsi loukkaantumiset myös kesken turnauksen mukaan tulleet NHL-miehet Mikael Granlund ja Konsta Helenius.
Molemmat istutettiin ensimmäisissä peleissään Aleksander Barkovin rinnalle ykkösketjuun; Granlund torstaina Latviaa vastaan, Helenius perjantaina Isoa-Britanniaa vastaan.
– Mietin tuota ykköskenttää. Jännä nähdä, että jatkaako se Itävalta-peliin, Aaltonen heitti Iso-Britannia-ottelun jälkeisessä studiossa.
Ykkösviisikon pelaamisessa ei Aaltosen mukaan ollut varsinaisesti mikään pielessä, mutta hän haluaisi nähdä vaihtelua vielä sunnuntain Itävalta-ottelussa.
– Kun valmennus on lähtenyt vaihtelulinjalle, niin ehkä vielä kokeilisin eri ketjuja Itävalta-peliin. Sitten tehtäisiin päätös, Aaltonen sanoi pelin jälkeisenä aamuna Huomenta Suomen Leijonaraadissa.