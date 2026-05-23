Leijonilla edessä "viimeinen mahdollisuus" – Juhamatti Aaltonen toivoo vielä yhtä muutosta | MTV Uutiset

– Itävalta-peli on viimeinen mahdollisuus testata. Jos vähänkin vielä on sellainen fiilis, että pitäisikö jotain kokeilla, niin voidaan kokeilla. Sveitsi-pelissä ne pitää olla lukossa.

Aaltonen puhuu muutosten puolesta siitäkin huolimatta, ettei hän omien sanojensa mukaan ole jatkuvien ketjumuutosten "fani".

– Tykkäsin itse siitä, että lyödään joku ja laitetaan homma toimiaan. Mutta toisaalta kun niitä nyt on vaihdeltu, on sitten myös erilaisia kokemuksia. Jos tuntuu, että on tiukka peli ja tarvitaan jotain piristystä, koostumuksia voi vaihtaa, sillä on paljon erilaisia kokemuksia.

Leijonaraadissa Aaltosen rinnalla istunut Vallin huomautti, ettei Iso-Britannia-ottelun pelinkuva toisaalta antanut täyttä selkeyttä siitä, miten mikäkin ketju suoritti.

– Se oli oikeastaan pelkkää hyökkäysalueen hyökkäyspelaamista. Jokainen ketju pääsi pyörittämään sitä, mutta muuten ei päästy pelaamisen osa-alueita käymään läpi. Hyökkääminen oli niin helppoa aina maalin eteen asti. Ehkä siihen vähän tarvitsee kovempaa vastusta, ja Itävalta on vähän kovempi, Sveitsi taas ihan kovinta mahdollista.

– Jos Sveitsi-pelissä tapahtuu jotain ihan kummallista ja joku kenttä ei toimi ollenkaan, niin sitten voi vielä vaihtaa siihen kuolemanpeliin. Kyllä Sveitsi-pelin jälkeen varmaan on koossa ne viisikot, jotka tullaan näkemään pudotuspeleissä.