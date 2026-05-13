Leijoniin liittynyt NHL-maalivahti Joonas Korpisalo sanoo ottavansa vastaan roolin kuin roolin MM-kisoissa.
Tällä kaudella Boston Bruinsissa 31 NHL:n runkosarjaottelussa pelannut Korpisalo istui ryhmän pudotuspelit pitkälti luukkuvahtina vaihtopenkillä.
32-vuotias maalivahti edusti viimeksi Leijonia arvokisoissa nuorena miehenä vuoden 2017 MM-kisoissa. Tuolloin hän jakoi torjuntavastuun tasan Harri Säterin kanssa pronssiottelun tappioon päättyneissä kisoissa.
– Ei ehkä mennyt ihan niin kuin silloin ajattelin, mutta kokemuksena otettiin ja opittiin siitä, Korpisalo sanoo yhdeksän vuoden takaisista kisoista.
– Se oli tosiaan 2017, nyt on 2026, joten hienoa olla pitkästä aikaa messissä.
Julkisuudessa on ollut ennen MM-kisoja Urheilucastista liikkeelle lähteneitä huhuja, että Korpisalo oli asettanut kisamatkansa ehdoksi pelaavan roolin. Nyt hän saa kamppailla ykkösvahdin paikasta Nashville Predatorsin Justus Annusen kanssa.
– Siis pelataan, milloin valmennus käskee pelaamaan. Ei ole mitään sen ihmeempiä puheita käyty, Korpisalo toteaa omasta roolistaan.
– Sitten kun on oma pelivuoro, niin laitetaan kaikki likoon, ja sitten kun ei, tsempataan koko jengi. Katsotaan. Se kuka pelaa niin pelaa.