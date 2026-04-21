New Jersey Devilsin organisaatiota edustava hyökkääjä Lenni Hämeenaho vahvistaa Leijonia kevään MM-kisoissa Sveitsissä. Jääkiekkoliitto tiedotti asiasta tiistaina.
Ruotsin EHT-turnauksesta alkaen joukkueeseen liittyvä Hämeenaho pelasi tällä kaudella Devilsin NHL-joukkueessa 33 ottelua tehoin 2+6. AHL:n puolella Utica Cometsissa syntyi 37 pelissä kymmenen maalia ja 16 syöttöä.
– Hämeenaho oli mukana myös viime keväänä. Hän on fiksu ja monipuolinen hyökkääjä, joka pystyy pelaamaan eri rooleissa, Leijonien GM Jere Lehtinen kuvaili tiedotteessa Hämeenahoa.
Hämeenahon joukkuetoveri, Devilsissä tällä kaudella kaksi ottelua pelannut puolustaja Topias Vilen, 23, liittyy leiritykseen antamaan näyttöjä mahdollista kisapaikkaa varten. Vilen on mukana jo Hämeenahoa aikaisemmin, huhtikuun lopussa pelattavasta Tshekin EHT-turnauksesta lähtien.