Mikael Granlundin MM-kisamatkan varmistuttua Leijonilla on vielä seurattavaa NHL:n pudotuspeleissä.
Suomen jääkiekkoliitto vahvisti lauantaina Unkarista tulleen 4–1-voiton jälkeen, että Granlund liittyy Leijonien vahvuuteen ensi viikolla.
Asiat etenivät nopeasti sen jälkeen, kun Granlundin NHL-seura Anaheim Ducks koki ratkaisevan tappion Vegas Golden Knightsille perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa.
– Tosi nopeasti. Pelin jälkeen, kun (hän) ajeli kotiin, sai ekan puhelun ja juteltiin siinä, Leijonien GM Jere Lehtinen kertoi MTV Urheilulle.
Granlundin piti käydä vielä läpi kauden päätöksen keskustelut valmennuksen kanssa ja lääkärintarkastus. Tieto MM-kisamatkan varmistumisesta tuli Leijonien joukkueenjohdolle varhain lauantaiaamuna.
Tähtisentteri liittyy Suomen kisajoukkueeseen keskiviikkona ja pelaa ensimmäisen MM-ottelunsa torstaina Latviaa vastaan, joten hän ei ole vielä maanantain USA-ottelussa Leijonien käytettävissä.
NHL:n toisen kierroksen pudotuspelisarjoista kesken on enää vain Buffalo Sabresin ja Montreal Canadiensin välinen taistelu. Otteluvoitoissa 3–2-johdossa olevalla Montrealilla on mahdollisuus katkaista sarja sunnuntain vastaisena yönä.
Buffalossa suomalaisista pelaavat maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen ja hyökkääjä Konsta Helenius. Montrealista tarjolla olisi katsomokomennuksen saanut Oliver Kapanen, ja toki myös kokoonpanon ulkopuolelle jätetty .