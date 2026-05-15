Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen kertoi voitokkaan Saksa-avauksen jälkeen, että viime yönä NHL-kautensa Anaheim-paidassa päättäneeseen Mikael Granlundiin on oltu yhteydessä.
Anaheimin kausi päättyi viime yönä Vegasin käsittelyssä otteluvoitoin 2–4. Samalla ankkaparven kärkipelaaja Mikael Granlund vapautui ainakin teoriassa Leijonien käyttöön MM-kisoihin.
Leijonat on leimannut MM-kisoissa vasta 22 pelaajapassia, joten kolmelle kiekkoilijalle olisi vielä tilaa. Päävalmentaja Antti Pennanen raotti Saksa-matsin jälkeen pienen lisätiedon Granlundiin liittyen.
– Ollaan oltu häneen yhteydessä, mutta minulla on ollut tässä vähän muuta, niin (GM Jere) Lehtinen varmaa osaa vastata siihen, Pennanen huikkasi hymyillen.
Pennanen vahvisti samalla myös odotetun kokoonpanoliikkeen. Kun Leijonat avaa MM-turnauksen pelaamalla kahtena peräkkäisenä päivänä, on huomenna Unkaria vastaan maalivahtina Boston Bruinsin Joonas Korpisalo. Perjantaina Saksasta voiton torjui Nashvillen .