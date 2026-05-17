Leijonat veti sunnuntaina jääharjoituksen Zürichissä, sillä joukkueella ei ole tänään ottelua MM-kisoissa. Vapaaehtoisen treenin jätti väliin useampi avainpelaaja.

Kaksi ensimmäistä MM-otteluaan voittanut Suomi treenasi sunnuntaina harjoitushallissa. Ketjulotto tulee vielä ensi viikolla varmuudella elämään, kun Mikael Granlund liittyy miehistöön keskiviikkona.

Lauantaina Leijonat kertoi Teuvo Teräväisen kisat päättäneestä loukkaantumisesta. Hänen tilallaan Unkari-ottelussa ykkösketjussa pelasi Jesse Puljujärvi.

Maajoukkue tiedotti sunnuntaina, että myös puolustaja Mikael Seppälän kisapassi on leimattu. Puolustajakahdeksikko on siis lukittu. Leijonilla on vielä yksi passi leimaamatta, ja sen kohtaloa jännittää hyökkääjä Sami Päivärinta. HPK-pelaajan tilanne ratkeaa Buffalon ja Montrealin seitsemännen pudotuspeliottelun jälkeen.

Sunnuntaina Leijonat harjoitteli vapaaehtoisilla jäillä. Harjoituksesta puuttui useampi kärkipelaaja. Muun muassa Jesse Puljujärvi, Sakari Manninen, ja jättivät treenin väliin.