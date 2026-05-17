Arabiemiraattien Abu Dhabissa sijaitsevan ydinvoimalan alueella syttyi tulipalo drooni-iskun jälkeen, kertovat viranomaiset.
Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut eikä palolla ollut vaikutusta säteilytasoon.
Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA:n) mukaan palosta ei ole aiheutunut myöskään materiaalisia vahinkoja. IAEA kertoo seuraavansa tilannetta tarkasti ja on valmis tarjoamaan apua Arabiemiraattien viranomaisille.
Palo syttyi Abu Dhabin lehdistökeskuksen mukaan sähkögeneraattorissa Barakahin ydinvoimalan alueella al-Dhafrassa. Keskuksen mukaan viranomaiset hälytettiin paikalle.