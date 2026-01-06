NBA-koripalloliigan suomalaistähden Lauri Markkasen Utah Jazz jäi jalkoihin Portlandissa tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa, kun paikallinen Trail Blazers jyräsi 137–117-murskavoittoon. Markkanen pussitti joukkueensa kärkilukemat 22 pistettä.
Jazzin tavoin NBA:n läntisen konferenssin kärkitaistosta pudonnut, mutta viime aikoina otteitaan selkeästi kohentanut Portland karkasi vierailtaan 21 pisteen taukojohtoon. Toinen puoliaika oli enää pitkälti pelailua.
Markkanen upotti 22 pistettään 32 minuutissa, otti neljä levypalloa ja antoi neljä koriin johtanutta syöttöä. Yhdeksättä kauttaan NBA:ssa pelaavan Markkasen pistekeskiarvo on uran korkeimmissa lukemissa (27,7).
Neljä peräkkäistä tappiota kokenut Jazz päättää neljän ottelun vieraskiertueensa torstain vastaisena yönä Suomen aikaa ottelulla Oklahoma City Thunderia vastaan. Thunder on yhä liigan kärkijoukkue voitettuaan 30 ottelua ja hävittyään seitsemän, mutta vaikeuksia joukkueella on: viimeisestä 12 pelistä kuusi tappiota, tuoreimpana 27 pisteen murskatappio kotona Charlottelle.