Koripallon NBA:n Utah Jazzin Lauri Markkanen palasi parketille oltuaan yhden ottelun sivussa loukkaantumisen takia. Markkasen pussittamat pisteet eivät kuitenkaan riittäneet, sillä tuloksena oli 114-123-vierastappio Golden State Warriorsille.

Markkanen heitti ottelussa 35 pistettä ja oli sen tehokkain. Levypalloja tuli kuusi ja syöttöjä yksi. Hän jätti taakseen 31 pistettä heittäneen Golden Staten Stephen Curryn, joka on nelinkertainen NBA:n mestari ja valittu kahdesti sarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Tappio oli Utahille sen kolmas peräkkäinen. Seura on läntisessä konferenssissa vasta sijalla 13. Golden State on kahdeksantena.