NBA-koripalloliigan Utah Jazzin suomalaistähti Lauri Markkanen pystyy jälleen pelaamaan.

Jazz kertoi ennen yöllä Suomen aikaa pelattavaa Los Angeles Clippers -kohtaamista, että Markkanen on käytettävissä ottelussa.



Markkanen pelasi viimeksi tammikuun 13. päivän vastaisena yönä Suomen aikaa. Sen jälkeen hän on ollut sairastumisen ja toipumisajan myötä sivussa kaikki Jazzin seitsemän ottelua.



Clippersiä vastaan pelattavassa kotiottelussa yöllä Markkanen saattaa pelata normaalia vähemmän, arvioi CBS. Sen mukaan Jazz tuskin rasittaa ykköstähteään liikaa hetimiten paluun jälkeen.