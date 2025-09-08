Pihla Maalismaan toinen lapsi syntyi – suloinen kuva julki

Pihla Maalismaan esikoinen syntyi vuonna 2023.All Over Press
Julkaistu 08.09.2025 09:38
Alexia Tänav

Pihla Maalismaa kertoo pienokaisensa syntymästä Instagramissa.

Näyttelijä Pihla Maalismaan ja hänen kumppaninsa toinen lapsi on syntynyt. Maalismaa kertoo asiasta Instagramissa, jonne hän jakoi herttaisen otoksen vastasyntyneestä pienokaisestaan.

Julkaisun kommenttikenttä on täyttynyt onnentoivotuksista. 

– Hirmuisesti onnea!

– Oi, ihanaa! Onnea koko perheelle ja tervetuloa pikkuinen!

– Paljon onnea koko perheelle!!

– Mikä kuva! Onnea pienokaisesta.

Maalismaa julkisti vauvauutisen Instagramissa viikko sitten. Tuolloin hän jakoi Instagram-tililleen neljä perheotosta hänestä, puolisostaan sekä heidän esikoisestaan. Kuvissa näkyy Maalismaan pyöristynyt raskausvatsa. 

Maalismaan esikoistytär syntyi syksyllä 2023.

