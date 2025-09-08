Pihla Maalismaa kertoo pienokaisensa syntymästä Instagramissa.
Näyttelijä Pihla Maalismaan ja hänen kumppaninsa toinen lapsi on syntynyt. Maalismaa kertoo asiasta Instagramissa, jonne hän jakoi herttaisen otoksen vastasyntyneestä pienokaisestaan.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Lue myös: Pihla Maalismaa odottaa toista lastaan
Julkaisun kommenttikenttä on täyttynyt onnentoivotuksista.
– Hirmuisesti onnea!
– Oi, ihanaa! Onnea koko perheelle ja tervetuloa pikkuinen!
– Paljon onnea koko perheelle!!
– Mikä kuva! Onnea pienokaisesta.
Maalismaa julkisti vauvauutisen Instagramissa viikko sitten. Tuolloin hän jakoi Instagram-tililleen neljä perheotosta hänestä, puolisostaan sekä heidän esikoisestaan. Kuvissa näkyy Maalismaan pyöristynyt raskausvatsa.
Maalismaan esikoistytär syntyi syksyllä 2023.