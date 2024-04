Laura Lepistön intiimi paljastus poiki palautevyöryn – lääkärin sanat olivat pahinta, mitä tapahtui

Taitoluistelija Laura Lepistö voitti ensimmäisenä suomalaisnaisena yksinluistelun Euroopan mestaruuden 2009 ja seuraavana vuonna MM-mitalin. Ne olivat hänen urheilu-uransa kirkkaimmat menestykset, mutta matkaan kuului myös varjoja, jotka eivät julkisuudessa näkyneet. Näistä molemmista Lepistö kertoo tänään julkistettavassa omaelämäkerrallisessa kirjassa Voittava mieli, jonka on kirjoittanut Marika Lehto .

– Urheilusta käydään paljon kriittistä keskustelua. Yleinen narratiivi on, että se on tosi raadollista ja henkisesti kuluttavaa. Halusin, että kirja on realistinen ja silottelematon, mutta jos elämää miettii yleisesti, hyvään elämään kuuluu myös huonoja hetkiä. Ne eivät kuitenkaan vie pois sitä, että kokonaisuutena minun kokemukseni urheilijan polusta oli hyvä. Siihen kuului valoa ja varjoja, Lepistö sanoi STT:n haastattelussa.