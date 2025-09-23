Emmi Granlund synnytti kolmannen lapsensa.
Malli Emmi Granlund, 35, on synnyttänyt kolmannen lapsensa. Hän kertoi iloisesta perheuutisesta Instagramissa.
– Uusin lisäys perheeseemme, Emmi Granlund kirjoittaa kuvan yhteyteen.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Kuvassa perheen uusin pieni tulokas makaa isänsä, Emmi Granlundin uuden puolison Davidin käsivarsilla. Mies tunnetaan myös taiteilijanimellä Jasper Sommer.
Julkaisun kommenttikenttä on täyttynyt onnentoivotuksista.
– Onnea, malli Vilma Bergenheim kirjoittaa.
– Valtavasti onnea, Metti Forssel kirjoittaa.
– Eniten onnea, Petra Korpi hehkuttaa.
Granlundilla on entuudestaan kaksi lasta ex-puolisonsa, jääkiekkoilija Mikael Granlundin kanssa. Granlundit erosivat kesällä 2023.