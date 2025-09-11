Ansku Bergström julkaisi pitkän kirjoituksen syntymäpäivänsä kunniaksi.

Tanssija Ansku Bergström täytti 40 vuotta. Syntymäpäivänsä kunniaksi hän julkaisi pohtivan tekstin Instagramiinsa.

Kolmen kuvan julkaisussa tanssija toteaa, että ei koe ikäkriisiä ainakaan vielä. Bergströmin mukaan hän on oppinut nauttimaan jokaisesta hetkestä ja elänyt elämäänsä täysillä. Hän kokee olevansa hyvin kiitollinen kaikista kokemuksista.

– Treenaamisesta ja omista tavoitteista olen oppinut, että tavoitteita voi olla, mutta kaikki eivät aina toteudu, eikä tarvitsekaan toteutua. Kaikella on joku tarkoitus. Terveys edellä.

Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

Postauksessaan Bergström kertoo kokemuksistaan vuosien varrella.

– ikäkriisiä mulla ei ole ainakaan tietääkseni. Tykkään miltä näytän, voin fyysisesti hyvin ja muutenkin elämä hymyilee.

– Seuraavilta vuosikymmeniltä toivon vahvaa kehoa, vielä enemmän aikaa läheisten kanssa ja paljon rakkautta.

Monet Bergströmin seuraajat riensivät onnittelemaan lukuisin emojein ja toivotuksin.

–Onneksi olokoon, TTK:n juontaja Ernest Lawson kirjoittaa.

–Onnea Ansku, ex-taitouistelija Laura Lepistö toivottaa

–Onnea upea, Michele ”Minttu” Murphy-Kaulanen kommentoi.

Lue myös: Ansku Bergström vahvistaa löytäneensä uuden rakkaan