Hilla Uusimäki avasi kautensa hurjalla tavalla.

Hilla Uusimäki paineli kauden avauksessaan Lahden GP-kilpailussa 400 metrin aitojen voittoon uudella ennätyksellään 54,63. Hän paransi ennätystään viime vuodesta 0,31 sekunnilla.

Vantaan Kenttäurheilijat-58:n huippumenijä menee tämän kauden maailmantilastossa 14:nneksi ja Euroopan tilastossa peräti viidenneksi. Suomen kaikkien aikojen tilastossa hän on yhä kolmantena mutta nyt vain 0,01 sekunnin päässä tilastokakkosesta Tuija Helanderista.

Uusimäki päivitteli MTV Urheilulle, ettei todellakaan osannut odottaa tällaista aikaa. 55-alkuiseen vetoon hän olisi jo ollut sanojensa mukaan todella tyytyväinen.

– Monenlaisia skenaarioita on yleensä ennen kauden ekaa kisaa, mitä sieltä mahdollisesti voisi tulla. Tätä minä en oikeasti kuvitellut. En ajatellut, että voisin olla ennätyskunnossa, Uusimäki kertoi.

– Olen oikeasti aivan hämmentynyt.

"Leirillä pientä vammaa"

Uusimäki koki muutoin juoksun olleen tyypillinen kauden avaus.

– Vähän sinne pain, mutta ei tullut mitään tosi pahoja kämmejä. Tasapainoinen ja tuntui juoksu helpolta. Kyllä siinä on kuitenkin teknisesti paljon parannettavaa vielä.

Kokonaiskuvassa harjoituskausi oli mennyt Uusimäen mukaan hyvin, mutta yllättävyyttä hänen mukaansa korostaa se, että viimeiset toukokuun viikot olivat vaikeita.

– Tuli leirillä pientä vammaa ja on joutunut säätämään vähän treenejä. Toisaalta ehkä se on ollut avaintekijä. On sillä lailla freesissä kunnossa.

Suomen ennätys on Viivi Lehikoisen vuonna 2023 painelema 54,40. Joko Uusimäki voi laittaa SE:n tavoitteeksi?

– Kyllä minä varmaan nyt niin uskallan sanoa. Sen verran lähellä se on. Toivottavasti tämä paranee tästä.