Donald Trump kertoi hetki sitten, että sotatoimia Irania vastaan on määrä jatkaa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi toimittajille, että Yhdysvallat aikoo jatkaa iskuja Iraniin. Asiasta kertovat muun muassa Reuters ja uutiskanava CNN.
Trumpin mukaan iskuista tulee ”erittäin kovia”. Syyksi uusille sotatoimille Trump kertoo rauhansopimusneuvottelujen hitaan etenemisen.
~ Iskemme heitä vastaan erittäin kovaa, jatkamme pommituksia, Trump kertoi medialle Valkoisessa talossa.
Iskujen oikeutuksena toimii myös amerikkalaisen taisteluhelikopterin hiljattainen pudotus Hormuzinsalmen alueella.
Iranin pudottaman kopterin tiimoilta Yhdysvallat on jo tehnyt kostoiskuja Irania vastaan.
Iran puolestaan kosti Yhdysvaltojen kostoiskun iskemällä Yhdysvaltojen tukikohtia vastaan Persianlahden alueella.
– Iskimme heitä vastaan kovaa eilen, ja teemme saman tänään, ja katsotaan, mitä sopimuksen suhteen tapahtuu, presidentti Trump kertoi.
Missä sopimus viipyy?
Trumpin mukaan rauhansopimus olisi neuvoteltu käytännössä valmiiksi, mutta Iran vain vitkuttelee ja vitkuttelee.
Trumpin mukaan Iran olisi myöntynyt asiakohtaan, minkä mukaan maa ei hanki ydinasetta. Trumpin mukaan Iranin täytyy vain allekirjoittaa asiakirja.
– Heidän täytyy vain allekirjoittaa paperi. Se on täysin neuvoteltu, Trump väitti toimittajille Valkoisessa talossa.
– He vitkuttelevat ja sanovat, annetaan asialle pari päivää lisää, Trump havainnollistaa tilannetta.