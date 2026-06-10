Kesäkuun alussa murhatun 11-vuotiaan Lyhannan tapaus on saanut kansalaiset liikkeelle Ranskassa mielenosoitusten voimin. Suuren yleisön mielestä karmea tragedia olisi mahdollisesti voitu estää.
Murhatun ranskalaistytön, 11-vuotiaan Lyhannan, ruumis löydettiin torstaina 4. kesäkuuta maatilalta, joka sijaitsee 10 kilometrin päässä Fleurancen kaupungista Lounais-Ranskassa. Lyhanna nähtiin viimeksi koulun päätyttyä kuusi päivää aiemmin.
Epäilty murhaaja Jérôme Barella, 41, oli ilmoitettu poliisille useita kertoja seksuaalirikolliseksi, kertoo muun muassa BBC ja Euronews.
Yli 60 000 ihmistä osallistui maanantaina ympäri maata järjestettyihin mielenosoituksiin Lyhannan murhan jälkeen.
Erään mielenosoittajan kyltissä Montaubanin kaupungissa oli Lyhannan kuva ja viesti, jonka mukaan yksikin epäoikeudenmukaisuus on liikaa.STELLA Pictures / ddp
Tapahtunut on herättänyt paheksuntaa Ranskan hallitusta kohtaan. Monet vaativat eroa oikeusministeri Gérald Darmaninille, joka on yksi hallituksen johtohahmoista.
Tapauksen myötä vaaditaan oikeusministeri Gérald Darmaninin eroa.