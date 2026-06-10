Jimi Tauriaisen taival Chelseassa päättyy ennenaikaisesti.
Chhelsea kertoo tuoreessa tiedotteessaan, että suomalaisjalkapalloilija Jimi Tauriaisen, 22, rupeama seurassa päättyy. Keskikenttäpelaaja oli solminut lontoolaisjätin kanssa kaksivuotisen jatkosopimuksen viime kesänä, mutta lähtöpassit koittavat nyt vuoden etuajassa.
Tauriainen siirtyi aikanaan HJK:sta Chelsean akatemiaan heinäkuussa 2020. Suomalainen pääsi sittemmin myös edustusjoukkueeseen, mutta läpimurtoa hän ei onnistunut suurseurassa tekemään.
Tauriainen debytoi Chelsean edustusjoukkueessa Englannin cupin viidennen kierroksen ottelussa Leedsiä vastaan helmikussa 2024. Saman vuoden toukokuussa hän debytoi Valioliigassa päästyään viime hetkellä toisen puoliajan lisäajalla sisään Tottenhamia vastaan. Tuo Valioliiga-peli on Tauriaiselle toistaiseksi ainoa.
Nuori mies on kärsinyt loukkaantumisista ja myös ottelut seuran alle 21-vuotiaiden joukkueessa jäivät viime vuosina vähiin. Tauriainen on kevään ja kesän aikana pelannut Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa.
Tauriaisen lisäksi Chelseasta samalla poistuvat Brodi Hughes, Richard Olise ja Sam Rak-Sakyi.