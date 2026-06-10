Pinja Kärhä paransi ennätystään lähes kolme metriä ja heitti alle 20-vuotiaiden maailmantilaston ykköseksi.

19-vuotias Pinja Kärhä kiskoi huimia kaaria Lahden GP-kilpailujen moukarinheitossa. Noormarkun Nopsan lupaus heitti peräti kolme laakia aiempaa toukokuista ennätystään 68,02 pidemmälle.

Jo avauskierroksella napsahti uusi alle 20-vuotiaiden tämän kauden maailmantilaston kärkitulos 70,20. Toisella rundilla Kärhä kiskaisi 69,09, ja sitten kolmannella rävähti 70,73. Se on peräti 2,71 metriä Kärhän aiempaa ennätystä pidempi kaari.

Tätä ennen moukarinheiton alle 20-vuotiaiden maailmantilaston ykkösenä oli Saksan Clara Hegemann tuloksella 69,81, mutta nyt hän on lähes metrin suomalaisen takana.

Kärhä kiteytti 70 metrin kerhoon pääsemisen tuntuvan ihan hyvältä.

– En sanoisi, että olisi ollut teknisesti mitenkään erikoisen hyviä heittoja, mutta rytmi oli ihan hyvä, nuori nainen kiteytteli MTV Urheilulle.

Yllätyksenä moiset kaaret eivät Kärhälle tulleet.

– Treenit ovat antaneet olettaa, että tuollaista pitäisi tulla kisoissa ja nyt tuli, niin kyllä se on ihan valtava helpotus.

Nuorten MM-mitalia kesän lopussa tavoitteleva ja suven jälkeen Texasiin opiskelemaan lähtevä Kärhä sijoittui Lahden kilpailussa neljänneksi.

Kisan voitti Suomen ennätysnainen Krista Tervo tuloksella 72,45. Toiseksi tuli Italian Sara Fantini (71,75) ja kolmanneksi Irlannin Nicola Tuthill (71,37).

Alle 20-vuotiaiden SE on Silja Kososen vuonna 2021 paiskaama 73,43. Kärhä on ikäluokassa Suomen kaikkien aikojen kakkosena.