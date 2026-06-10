Ukraina on käyttänyt arsenaalissaan olevaa järeää ohjusta iskeäkseen syvälle Venäjälle.
Ukraina kertoo iskeneenä Flamingo-risteilyohjuksilla Tshuvassian tasavallan pääkaupungin Tsheboksaryn alueella sijaitsevaan tuotantolaitokseen, jossa Ukrainan mukaan valmistetaan osia asejärjestelmiin. Iskusta kertoo muun muassa BBC.
– Yön aikana ukrainalaiset FP-5 -Flamingot iskivät laitokseen Tsheboksaryssa, joka tuotti miehittäjän armeijalle komponentteja drooneihin ja ohjuksiin, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kirjoitti Telegramissa.
Ukrainan puolustusministeriön julkaisun mukaan laitoksessa valmistetaan satelliittinavigointilaitteistoja, joita käytetään esimerkiksi drooneissa, liitopommeissa sekä risteily- ja ballistisissa ohjuksissa.
Iskujen kohde sijaitsee yli 900 kilometrin päässä Ukrainan sodan etulinjasta.
Paikallisviranomaisten mukaan kolme ihmistä loukkaantui Ukrainan iskussa. Aselaitoksen mahdollisia vaurioita venäläiset eivät ole paljastaneet.
Viime kuukausina Ukraina on kiihdyttänyt iskujaan varsinkin Venäjän energiakaupan kannalta tärkeisiin laitoksiin ja kohteisiin.
Isku Tsheboksaryn alueelle on kuitenkin harvinaislaatuisempi, sillä Ukraina käytti siinä kotimaista tuotantoa olevaa Flamingo-risteilyohjusta.
Ukrainan Flamingo-ohjuksen kantama on jopa 3 000 kilometriä. Ohjukseen voi BBC:n mukaan asentaa reilun 1100 kilon taistelukärjen.
Ukraina on julkaissut iskusta videon, joka on katsottavissa tämän artikkelin alussa.
Ukraina kertoi iskeneenä myös Venäjän miehittämän Mariupolin kaupungin satamaan Asovanmeren rannalla, Samaran alueella sijaitsevaan öljynjalostuslaitokseen sekä Venäjän varjolaivastoon kuuluvaan tankkeriin Mustallamerellä.
Ukrainan puolustusministeriö kutsuu X-tilillään iskua Tsheboksaryn aselaitokseen ”pitkän kantaman sanktioiksi”.